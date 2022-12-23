МИД России пригрозил США разрывом дипломатических отношений с вытекающими последствиями

Глава департамента Северной Америки российского МИД Александр Даричев заявил, что США не следует доводить ситуацию до прямого столкновения с РФ.

По его словам, в ином случае возможен разрыв дипломатических отношений со всеми вытекающими последствиями.

Даричев напомнил, что США начали разрушать двусторонние отношения с Россией, взяв курс на самоизоляцию от РФ.

Дипломат подчеркнул, что Москва не собирается выступать инициатором разрыва отношений, но и не намерена терпеть злонамеренные провокации.