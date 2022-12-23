Глава британского МИД Клеверли: КНДР заплатит высокую цену за поддержку российской спецоперации
2022-12-23 02:08
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в Лондоне согласны с мнением США по поводу поставок оружия российской ЧВК «Вагнер» из КНДР.
Он сказал, что подобные поставки вооружений явно нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.
Клеверли отметил, что Великобритания вместе с партнерами будет делать все возможное, чтобы Северная Корея заплатила высокую цену за свои действия.
Ранее в Белом доме обвинили КНДР в поставках оружия российским военным. В МИД Северной Кореи опровергли эти утверждения.
Опубликовано: Светлана Репина