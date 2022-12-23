Блинкен заявил о вероятности срыва ядерной сделки с Ираном

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сделка по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий с Ираном может сорваться.

Вместе с тем в Соединенных Штатах считают предпочтительным дипломатический вариант урегулирования ситуации.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявил, что его страна не пойдет на уступки относительно своей ядерной программы.

Он указал на заинтересованность Запада в восстановлении СВПД, а также отметил, что Иран будет вести переговоры только с позиции силы.