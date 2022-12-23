Сенат США принял закон о передаче арестованных активов России для нужд Украины

APS
2022-12-23 06:49

Сенаторы приняли закон, согласно которому арестованные в США российские активы будут переданы Украине.

Американские сенаторы единогласно поддержали поправку, предложенную депутатом от Республиканской партии Линдси Грэмом, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для оказания военной и гуманитарной помощи Украине, сообщил журналист C-Span Крейг Каплан.

Кроме того, сенаторы одобрили включение в бюджет военной помощи Украине и союзникам по НАТО 44,9 миллиардов долларов. Оборонный бюджет США составил рекордные 858 миллиардов долларов.

Опубликовано: Максим Алексеев







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