Сенат США принял закон о передаче арестованных активов России для нужд Украины

Сенаторы приняли закон, согласно которому арестованные в США российские активы будут переданы Украине.

Американские сенаторы единогласно поддержали поправку, предложенную депутатом от Республиканской партии Линдси Грэмом, позволяющую передавать конфискованные активы российских бизнесменов для оказания военной и гуманитарной помощи Украине, сообщил журналист C-Span Крейг Каплан.

Кроме того, сенаторы одобрили включение в бюджет военной помощи Украине и союзникам по НАТО 44,9 миллиардов долларов. Оборонный бюджет США составил рекордные 858 миллиардов долларов.