Бойко, который разводится с Ходоркайте, встретит Новый год с Порошиной

Актер Ярослав Бойко разводится с женой, балетмейстером Рамуне Ходоркайте. Новый год артист встретит с другой женщиной, актрисой Марией Порошиной.

Актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина дружат 30 лет. Этот Новый год знаменитости решили провести вместе.

Бойко в настоящее время находится в состоянии развода со своей супругой, танцовщицей Рамуне Ходоркайте, с которой прожил 23 года в браке.

За время совместной жизни артист успел завести на стороне сына, которого ему родила актриса Евгения Добровольская, ради которой тот не ушел от жены.