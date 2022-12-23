Бойко, который разводится с Ходоркайте, встретит Новый год с Порошиной
2022-12-23 07:54
Актер Ярослав Бойко разводится с женой, балетмейстером Рамуне Ходоркайте. Новый год артист встретит с другой женщиной, актрисой Марией Порошиной.
Актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина дружат 30 лет. Этот Новый год знаменитости решили провести вместе.
Бойко в настоящее время находится в состоянии развода со своей супругой, танцовщицей Рамуне Ходоркайте, с которой прожил 23 года в браке.
За время совместной жизни артист успел завести на стороне сына, которого ему родила актриса Евгения Добровольская, ради которой тот не ушел от жены.
Опубликовано: Наталья Гончарова