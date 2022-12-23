Глава МИД Германии: Беларуси пора прекратить потворствовать России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок опубликовала заявление по итогам виртуальной встречи глав МИД стран Большой семерки.

Министр обратилась напрямую к правительству РБ запретить потворство российской агрессии, в частности, не давать использовать собственную территорию для войны с Украиной.

В случае, если власти Беларуси и дальше будут втягиваться в военный конфликт, развитые державы возложат на РБ новые большие расходы.

Это заявление сделано как следствие визита Путина в Минск, после которого было объявлено о дальнейшей интеграции государств.