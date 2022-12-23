Киркоров сделал пластическую операцию и похвастался ее результатами

Певец Филипп Киркоров лег под нож пластического хирурга. Результатами своего преображения артист поспешил похвастаться на одной из столичных вечеринок.

В последнее время Филипп Киркоров заметно похорошел. Он выглядит подтянутым и помолодевшим.

На одной из последний вечеринок в Москве он назвал самое запоминающееся событие в его жизни в последнее время. Им оказалась "неземная красота" исполнителя.

Певец заявил, что его пластический хирург - Бог, который позволяет ему отлично выглядеть.

Что именно корректировал Киркоров в своей внешности, он уточнять не стал.