Киркоров сделал пластическую операцию и похвастался ее результатами
2022-12-23 08:27
Певец Филипп Киркоров лег под нож пластического хирурга. Результатами своего преображения артист поспешил похвастаться на одной из столичных вечеринок.
В последнее время Филипп Киркоров заметно похорошел. Он выглядит подтянутым и помолодевшим.
На одной из последний вечеринок в Москве он назвал самое запоминающееся событие в его жизни в последнее время. Им оказалась "неземная красота" исполнителя.
Певец заявил, что его пластический хирург - Бог, который позволяет ему отлично выглядеть.
Что именно корректировал Киркоров в своей внешности, он уточнять не стал.
Опубликовано: Наталья Гончарова