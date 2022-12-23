Девушка пожаловалась на Павла Волю, который высмеял ее личное фото на Comedy Club

Она призналась, что ей просто плохо от мысли, что используемые в шоу снимки, над которыми шутит Воля, личные фото реальных людей.

Пользовательница Twitter из Казахстана рассказала об оскорблениях в ее адрес со стороны шоумена Comedy Club Павла Воли. Комик показал в эфире программы Comedy Club, фрагмент которой доступен на YouTube, фото девушки, назвав ее «чем-то между мечтой и долбанько».

«Мое фото попало на ТНТ в Comedy Club, и Павел Воля со сцены высмеивал на его основе женские понты», — поделилась девушка. По ее словам, ведущий продемонстрировал ее фото 2018 года, который был опубликован в ее соцсетях. «Как он туда попал, я не знаю», — пожаловалась она.

«Есть тип женских понтов, когда она летящая, такая воздушная, как космос. Что-то между мечтой и долбанько», — заявил со сцены юморист. После этого он продемонстрировал, как именно выглядят «летящие» девушки, показав на экране фото, где запечатлена пользовательница Twitter из Казахстана.

«Все плывет, все под странным углом», — так прокомментировал комик снимок.

По словам девушки, ей просто плохо от мысли, что используемые в шоу снимки, над которыми шутит Воля, - личные фото реальных людей. «Это высмеивание самовыражения человека», — возмущена она.

Ранее выступления Воли критиковал народный артист России Геннадий Хазанов. Во время интервью актеру Вячеславу Манучарову Хазанов назвал одно из выступлений резидента Comedy Club жалким зрелищем.