Жена певца Костюшкина чуть не погибла в результате упавшей с крыши глыбы люда

Спортсменка призналась, что теперь будет считать 20-е декабря своим вторым днем рождения.

Жена певца Стаса Костюшкина Юлия в своем микроблоге в Телеграмм рассказала о недавнем происшествии, которое чуть не стоило ей жизни.

На машину спортсменки с крыши здания упала глыба льда. Часть льдины при этом оказалась рядом с ней.

Пострадал лишь бампер автомобиля. Юлия призналась, что отныне будет считать 20 декабря вторым днем рождения.

“В тот момент не успела ничего ни понять, ни испугаться, ни закрыться руками… Стояла как вкопанная, с вытянутой рукой, держала ключ от машины, и закрывала ее…” — поделилась Юлия.

По словам женщины, страх за детей ее охватил уже после случившегося. Они могли бы остаться без матери в один момент.