Маша Распутина купила к новогодним праздникам пять платьев за миллион рублей

Некоторые из нарядов Маши зрители уже успели оценить: в них она блистает на «Суперстар». Но есть и те, кто никто пока не видел.

Знаменитости активно готовятся к наступлению новогодней ночи. Они выбирают наряды, в которых собираются встретить главный праздник года. Маша Распутина приобрела пять новых нарядов.

Наступающий год Кролика советуют встречать в нарядах синего, серого, голубого, розового или белого цветов. Также разрешены красный, фиолетовый и черный. Маша Распутина все это учла.

"В новогоднюю ночь надо блистать, - считает звездный дизайнер Аника Керимова.- Потому практически все новые наряды певицы усыпаны кристаллами Сваровски. Полагаю, на них ушло килограмма три драгоценных камней. Маша приезжала на примерки несколько раз, вносила свои коррективы".

Некоторые из нарядов Маши зрители уже успели оценить: в них она блистает на «Суперстар». Но есть и те, кто никто пока не видел. Скажем, роскошное черное платье, в котором звезда намерена выступать на новогоднем огоньке на Первом канале.

Звезда исполнит там "Розу чайную" вместе с Филиппом Киркоровым. Это платье с кристаллами Сваровски подчеркивает все достоинства Марии.

"В первую очередь - ее роскошные ноги, - добавила Керимова. - Маша в нем смотрится эффектно. Все, кто видел звезду в этом платье, сказали, что «она – королева!». Фигура у Марии - потрясающая".

Керимова не уточнила, сколько денег Распутина потратила на наряды. Но, как подсчитали Дни.ру, певица за них отдала около одного миллиона рублей.