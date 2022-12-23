Морковь на подоконнике: эксперты рассказали, как этот корнеплод вырастить дома

Многим кажется, что такая задача невыполнима, но это вполне реально, стоит лишь учесть несколько нюансов.

Чтобы вырастить морковь на подоконнике, нужно подобрать правильные семена. Для этого подойдут короткоплодные и скороспелые виды корнеплода.

Морковь нужно сеять в контейнеры глубиной не меньше 30 см. В субстрат должны войти торф, чернозем, перегной и песок. На дно обязательно уложить дренажный слой.

Почву увлажнить, семена заделать на глубину 2 см. Расстояние между семенами – 3 см. Если контейнер большой, можно сделать два ряда, выдержав расстояние между ними в 20-25 см.

После появления 3-4 настоящих листиков внести аммиачную селитру, через две недели – суперфосфат. После этого акцент сделать на калийные подкормки, обеспечивающие стабильный прирост плодовой массы.

Морковь также на всех этапах нуждается в регулярном поливе и дождевании, рыхлении грунта.