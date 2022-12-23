Новак: Москва запретит поставки нефти странам, поддержавшим потолок цен
2022-12-23 10:00
Российский вице-премьер Александр Новак рассказал о контрмерах Кремля по отношению к решении G7 ввести ценовой потолок на российскую нефть.
23 декабря российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что в ближайшее время Владимир Путин подпишет указ об ответных мерах России на решение стран "Большой семёрки" и Евросоюза ввести потолок цен на нефть из РФ.
По данным Новака, Россия не будет продавать нефтепродукты странам, поддержавшим потолок цен, также сократив уровень нефтедобычи на 500-700 тысяч баррелей в день.
Владимир Путин утверждает, что лично подпишет указ о контрсанкциях Кремля в ответ на западный потолок цень в ближайший понедельник или вторник.
Опубликовано: Ткачёв Андрей