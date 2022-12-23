СМИ сообщили, что в деревне Грязь готовят замок к приезду Пугачевой

Соседи Примадонны заметили, что к особняку много раз приезжали автомобили клиниговой службы.

73-летняя Примадонна покинула Россию несколько месяцев назад. Затем в Сети появилось фото временного документа, дающего Пугачевой право проживания на территории иностранного государства.

Однако позже выяснилось, что репатриация звезды прошла с нарушением закона. СМИ не исключают, что Аллу Борисовну могут депортировать.

Ранее сообщалось, что замок в поселке Грязь выставлен на продажу за миллиард рублей, но покупателя не нашлось.

А теперь СМИ стали писать, что Алла Пугачева не собирается окончательно рвать с родиной и недвижимостью. В частности, стало известно, что замок готовят к приезду хозяйки.

«Мы видели, как к воротам замка несколько раз подъезжали автомобили клининговых служб. У Пугачевой высокий забор, однако с улицы видно, как люди мыли окна в ее замке. Явно ждут возвращения хозяйки», — считают соседи певицы.

Учитывая габариты дворца - 6 этажей, несколько пристроек и территория размеров в гектар - уборка займет много времени. Но к 30 декабря, уточняет издание Дни.ру, персонал Пугачевой, который не распускали, и сотрудники клининга, должны управиться.