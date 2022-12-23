Медведев объяснил, почему решение ЕС по потолку цен на газ является «дурацким»
2022-12-23 11:37
Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз принял «дурацкое» решение по потолку цен на газ.
Он пояснил, что решение основано не на экономической логике, а на зоологической ненависити к России и маниакальном тезисе «во всем виноваты русские».
Медведев напомнил, что решение принято с множеством оговорок, которые позволяют блокировать применение данного механизма.
Он подчеркнул, что Евросоюз ввел ценовой потолок на газ из-за собственного бессилия и невозможности повлиять на ситуации.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья
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