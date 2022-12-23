Медведев объяснил, почему решение ЕС по потолку цен на газ является «дурацким»

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Евросоюз принял «дурацкое» решение по потолку цен на газ.

Он пояснил, что решение основано не на экономической логике, а на зоологической ненависити к России и маниакальном тезисе «во всем виноваты русские».

Медведев напомнил, что решение принято с множеством оговорок, которые позволяют блокировать применение данного механизма.

Он подчеркнул, что Евросоюз ввел ценовой потолок на газ из-за собственного бессилия и невозможности повлиять на ситуации.