Эксперт объяснил, зачем добавлять мох в грунт для рассады

Это растение способно впитать большое количество влаги и удерживать жидкость, а спустя время отдавать ее обратно.

Многие дачники воспринимают болотный мох, как злостного вредителя. Но есть и те, кто с таким мнением не согласен.

А польза от сфагнума в том, что его можно применять при выращивании рассады. Дело в том, что это растение способно впитать большое количество влаги (в 20 раз больше собственного веса) и удерживать жидкость.

По истечении определенного отрезка времени мох отдает воду обратно. В связи с этим опытные огородники рекомендуют добавлять мох в почву, в котором планируется выращивание рассады.

Благодаря такому простому методу удается долгое время удерживать корни культур во влажном состоянии, при этом увлажнение почвы будет равномерным.

Плюс таких технологий в том, что даже при излишней влажности корневая система рассады не подвергается риску загнивания.