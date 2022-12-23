Эксперт объяснил, зачем добавлять мох в грунт для рассады
Это растение способно впитать большое количество влаги и удерживать жидкость, а спустя время отдавать ее обратно.
Многие дачники воспринимают болотный мох, как злостного вредителя. Но есть и те, кто с таким мнением не согласен.
А польза от сфагнума в том, что его можно применять при выращивании рассады. Дело в том, что это растение способно впитать большое количество влаги (в 20 раз больше собственного веса) и удерживать жидкость.
По истечении определенного отрезка времени мох отдает воду обратно. В связи с этим опытные огородники рекомендуют добавлять мох в почву, в котором планируется выращивание рассады.
Благодаря такому простому методу удается долгое время удерживать корни культур во влажном состоянии, при этом увлажнение почвы будет равномерным.
Плюс таких технологий в том, что даже при излишней влажности корневая система рассады не подвергается риску загнивания.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
-
-
-
Наталья
Семенович призвала не отчаиваться при поиске второй половины, который может занять долгие годы
Певица Анна Семенович стала гостьей передачи "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Знаменитость призвала людей не отчаиваться при поиске спутника жизни ни при каких обстоятельствах.Подробнее...