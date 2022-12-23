В пустующем поместье Аллы Пугачевой завелся призрак

Долго время соседи не могли понять странного движения в доме певицы. Но позже ситуация прояснилась.

Жители деревни Грязь, где находится пустующий ныне замок Пугачевой и Галкина, заметили в нем какое-то движение и периодически появляющийся свет в окнах.

Поначалу это вызывало недоумение и опасения соседей, что в дом кто-то проник и незаконно хозяйничает там.

Но через какое-то время ситуация прояснилась. "Приведением" оказался водитель Примадонны, работавший с ней много лет.

Алла Пугачева часто общается с ним и очень доверяет. Поэтому ему были оставлены ключи от дома.

Мужчина присматривает в особняке за порядком.

А если найдутся потенциальные покупатели, то он будет впускать на участок риелторов для осмотра недвижимости и заключения возможной сделки продажи.