Григорий Лепс не может контролировать собственное поведение

У певца слишком легковозбудимый характер, из-за которого он склонен к агрессии и нуждается в адреналине.

Всем известно, что Лепс периодически попадает в неприятные истории на глазах у всего честного мира.

Так, совсем недавно он сорвал концерт в честь своего 60-летия в Санкт-Петербурге, бросив микрофон на пол.

А буквально через небольшое время избил человека и сломал ему нос под прицелом камер на улице Северной Пальмиры, после чего на певца возбудили уголовное дело.

Такие акты агрессии периодически присутствуют в жизни исполнителя.

Психологи объясняют это зависимостью от алкоголя, высокой возбудимостью и эмоциональностью Лепса, которая заставляет его действовать агрессивно.

Специалисты предупреждают, что если Григорий не научиться владеть собой и держать себя в строгих поведенческих рамках, то это может плохо для него закончиться.

Также ему советуют направить свою эмоциональность на созидание, а не на разрушение.