В Кремле рассказали о продвижении России в вопросе демилитаризации Украины

Пресс-секретарь Кремля рассказал о существенном продвижении России в вопросе демилитаризации Украины.

Россия существенно продвинулась в вопросе демилитаризации Украины, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналистов о снижении украинского оборонного потенциала.

"Можно констатировать существенное продвижение в вопросе демилитаризации Украины", - сказал пресс-секретарь президента России.

Комментируя заявления Джо Байдена и Владимира Путина о готовности сесть за стол переговоров, Песков подчеркнул, что предварительных договоренностей на этот счет нет.