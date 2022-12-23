В Кремле рассказали о продвижении России в вопросе демилитаризации Украины
2022-12-23 13:31
Пресс-секретарь Кремля рассказал о существенном продвижении России в вопросе демилитаризации Украины.
Россия существенно продвинулась в вопросе демилитаризации Украины, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отвечая на вопрос журналистов о снижении украинского оборонного потенциала.
"Можно констатировать существенное продвижение в вопросе демилитаризации Украины", - сказал пресс-секретарь президента России.
Комментируя заявления Джо Байдена и Владимира Путина о готовности сесть за стол переговоров, Песков подчеркнул, что предварительных договоренностей на этот счет нет.
Опубликовано: Максим Алексеев