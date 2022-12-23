Вечерние занятия спортом эффективно контролируют уровень сахара в крови
Они особенно важны для людей с избыточным весом, риском развития диабета и диабетикам.
Ученые из Нидерландов провели новое исследование.
Они изучили, как тренировки в разное время суток влияют на процессы метаболизма, в частности, на контроль уровня сахара в крови.
Вывод, к которому пришли ученые, оказался очень интересным.
Оказывается, именно вечерние тренировки эффективнее утренних и дневных.
Они снижают резистентность к инсулину на 25 %.
Далее ученые планируют изучить долгосрочную перспективу влияния вечерних тренировок на риск развития диабета второго типа.
Основными причинами этого заболевания считаются неправильное питание и малоподвижный образ жизни.
А пока всем людям из группы риска рекомендуется заниматься физической активностью во второй половине дня.
Опубликовано: Наталья Павлова