Вечерние занятия спортом эффективно контролируют уровень сахара в крови

Они особенно важны для людей с избыточным весом, риском развития диабета и диабетикам.

Ученые из Нидерландов провели новое исследование.

Они изучили, как тренировки в разное время суток влияют на процессы метаболизма, в частности, на контроль уровня сахара в крови.

Вывод, к которому пришли ученые, оказался очень интересным.

Оказывается, именно вечерние тренировки эффективнее утренних и дневных.

Они снижают резистентность к инсулину на 25 %.

Далее ученые планируют изучить долгосрочную перспективу влияния вечерних тренировок на риск развития диабета второго типа.

Основными причинами этого заболевания считаются неправильное питание и малоподвижный образ жизни.

А пока всем людям из группы риска рекомендуется заниматься физической активностью во второй половине дня.