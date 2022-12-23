Татарстан лишится президента
2022-12-23 13:41
Заседание парламента Республики Татарстан в пятницу 23 декабря оказалось символичным, по его итогам регион лишится президента.
Нет, с самим Рустамом Миннихановым ничего не произошло, он по-прежнему президент Татарстана и будет оставаться им до истечения срока полномочий.
А вот вновь избранный лидер страны будет именоваться глава Республики Татарстан.
Более точно название должности будет звучать как глава раис Республики Татарстан. За принятие решения проголосовало 79 из 100 находившихся в зале парламентариев, при необходимых 2/3.
Опубликовано: Сергей Стаалкер