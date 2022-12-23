Эти комнатные растения предсталяют опасность для детей и животных, живущих в доме

Зелень на окошке - это хорошо, цветы в вазонах освежают интерьер, очищают воздух, доставляют эстетическое наслаждение. А еще цветы могут вызвать отравление, ожог или сыпь на коже, мигрень, слепоту, аллергию.

С выбором растений для дома надо быть очень осторожным, некоторые цветы могут представлять реальную угрозу для здоровья. Особенно часто страдают дети и животные. Итак, какие цветы дома лучше не заводить.

Диффенбахия

Опасен сок растения, который выделяется на срезе листьев. Он вызывает ожог кожи, а при попадании внутрь - отравление желудка.