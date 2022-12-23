Эти комнатные растения предсталяют опасность для детей и животных, живущих в доме
Зелень на окошке - это хорошо, цветы в вазонах освежают интерьер, очищают воздух, доставляют эстетическое наслаждение. А еще цветы могут вызвать отравление, ожог или сыпь на коже, мигрень, слепоту, аллергию.
С выбором растений для дома надо быть очень осторожным, некоторые цветы могут представлять реальную угрозу для здоровья. Особенно часто страдают дети и животные. Итак, какие цветы дома лучше не заводить.
Диффенбахия
Опасен сок растения, который выделяется на срезе листьев. Он вызывает ожог кожи, а при попадании внутрь - отравление желудка.
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Олеандр
Сок цветка вызывает слепоту, а сильный аромат провоцирует головные боли.
Молочай
Млечный сок обжигает нежую кожу, особенно у детей, и может вызвать серьезное желудочное отравление.
Кротон
Опасность представляет выделяемый на срезе побегов и листьев сок. Жидкость может попасть в организм через рот или через ранку на коже. Отравление будет обеспечено. На коже останутся следы от ожога.
Азалия
Если животное или ребенок случайно съесть хотя бы листик, возникнут сильные кишечные колики и судороги.
Монстера
Ядовитый сок растения вреден для кожи и опасен при попадании внутрь, вызывает симптомы отравления.
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Плющ
Сильный яд присутствует и в ягодах, и в листьях. Если съесть какую-то из этих частей растения, можно умереть.
Примула
Выделяемый из растения сок обжигает кожу, вызывает аллергию. Аромат провоцирует тошноту и головокружение.
Стеллера карликовая
Съев листок растения, можно получить отек гортани, в некоторых случаях пропадает голос.
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Паслен
Плоды очень красивые и привлекают детей и животных, но есть их нельзя, они ядовиты.
Тюльпан Геснера
Если цветок долго живет в квартире, то у жильцов начинают выпадать волосы. Правда это или нет, достоверно не известно, но многие цветоводы так отзываются об этом
растении.
Трихоцереус
Запах красивого цветка может вызвать паралич нервной системы и привести к галлюцинациям.
Опубликовано: Храмова Оксана