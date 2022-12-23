Белорусские войска приняли на вооружение партию российских ЗРК «ТОР-М2К»

Минобороны Беларуси сообщило о принятии белорусскими военнослужащими на вооружение партии российских зенитных ракетных комплексов «ТОР-М2К».

23 декабря пресс-служба Министерства обороны Республики Беларусь в официальном Telegram-канале ведомства, со ссылкой командующего ВВС и войск ПВО полковника Андрей Лукьяновича, сообщила о том, что белорусские военнослужащие приняли на вооружение партию зенитных ракетных комплексов «ТОР-М2К».

Лукьянович уточнил, что ЗРК «ТОР-М2К» прибыли в Беларусь в рамках сотрудничества с Россией, а также отметил факт того, что данная поставка новых видов военной техники не является последней.