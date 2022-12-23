Эндокринолог назвала напитки, которые нельзя пить на ночь и объяснила почему

Пить вечером и по ночам лучше успокаивающие травяные сборы. Либо тёплую воду - в небольших количествах, начиная с 18:00 до отхода ко сну.

Если хочется пить на ночь, то пейте. Но - не всё подряд. Врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренка предостерегла от употребления на ночь соков, газировки и кофе.

Дело в том, что они способны задерживать в организме жидкость, потому что содержат много глюкозы. А один миллиграмм глюкозы задерживает 3–4 грамма воды. В результате человек просыпается опухший. Задержка жидкости также может стать причиной отёков, замедления углеводного обмена.

Зелёный чай вечером тоже лучше не пить - как и кофе, он провоцирует снижение уровня дофамина (гормона радости) и иных гормонов, которые отвечают за спокойствие. Людям с инсулинорезистентностью, лишним весом, сахарным диабетом, гастритом, синдромом раздражённого кишечника не стоит пить соки и смузи.

Врач вообще считает: соки и смузи это просто хорошая маркетинговая стратегия, но пользы в них нет никакой.

В общем, пить вечером и по ночам лучше успокаивающие травяные сборы либо тёплую воду. Воду нужно пить в небольших количествах - начиная с 18:00 до отхода ко сну.