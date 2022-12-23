Действительно ли смешивание кипятка и воды из-под крана гарантированно вызывает диарею

Можно ли «сырую» воду добавлять в кипяченую и не бояться при этом расстройства желудка.

Теоретически диарею может вызвать все что угодно. В том числе и вода из водопровода.

Особенно хорошо диарею умеет вызывать неотфильтрованная вода из какого-нибудь открытого источника.

Вода из скважин и колодцев проходит сквозь песок. Водопроводная вода очищается и фильтруется на специальных станциях.

Вот только качество такой очистки порой оставляет желать лучшего в большинстве населенных пунктов.

Так что же будет, если смешать два вида воды? На самом деле ничего, кроме перемещения из сырой воды в кипяченую микроорганизмов.

В воде, нагретой до температуры в 100 градусов по Цельсию, погибает большинство вредных и опасных микробов.

Если «сырая» вода при смешивании будет из грязного и непроверенного источника, то она вполне себе может стать причиной возникновения проблем с желудком и кишечником.

Так стоит ли лить «сырую» воду в кипяток? Смотря в каких условиях.

Если вода была грязной, то только что прокипячённую придется кипятить вновь, чтобы снова убить в ней потенциальную микрофлору.

При смешивании 2 литров воды бактерии полностью захватят объем очищенной воды при помощи размножения примерно за 4 часа.