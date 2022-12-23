Автор Метро 2033 Дмитрий Глуховский признан иноагентом

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение считать автора постакалиптического романа Метро 2033 Дмитрия Глуховского иноагентом.

Популярность романа и компьютерных игр на его основе в России зашкаливает. Произведение и сделало Глуховского одним из известнейших писателей страны.

Однако неосторожный пост в социальной сети перечеркнул все достижения автора.

Глуховскому предъявили обвинение в распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Мужчина объявлен в федеральный розыск и заочно арестован.