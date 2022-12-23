Как в Китае относятся к лени и бездельникам

Китайцы знают: в случае отсутствия работы им никто не поможет, потому что пособий по безработице нет, к тому же велика конкуренция за трудовые места.

Труд для китайца - обязателен. Жители Поднебесной считают: если нет проблем со здоровьем, руки-ноги целы, ты просто обязан работать. А если ты бездельник, лежишь на диване, сутками смотришь телевизор, то отношение к тебе будет не самым лучшим. Китайцы, как правило, осуждают лодырей.

Наиболее уважаемы в китайском обществе те трудяги, которые по окончании первой работы обедают 5-10 минут, и затем идут на вторую работу. А иногда и на третью.

Все китайцы знают: в случае отсутствия работы им никто не поможет, потому что пособий по безработице нет. Эта страна перенаселена, вокруг куча “голодных ртов”, готовых работать без выходных и отпусков, попробуй посидеть дома - можно запросто остаться “за бортом”.

Пенсионеры, которые уже отработали свое, тоже стараются не сидеть без дела.

Большинство из них объединяются, организовывают группы по интересам, ходят в парки, занимаются спортом - следят за своим здоровьем и стараются оставаться подвижными.