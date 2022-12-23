Гастроэнтеролог рассказала, что увлечение сладостями свидетельствует о дефиците хрома, магния и триптофана

Тяга к сладостям может говорить о недостатке важных веществ и микроэлементов, сообщила гастроэнтеролог, гепатолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Александра Яковлева.

Ученые обнаружили, что некоторые продукты, в особенности те, которые содержат добавленный сахар, могут вызывать привыкание у людей и лабораторных животных.

Это значит, что каждый, кто ест их на постоянной основе, будет хотеть их употреблять в пищу и дальше, испытывая постоянную тягу.

В шоколаде содержится аминокислота триптофан, которая помогает преодолеть стресс и повышенную утомляемость, стимулирует выработку серотонина и дофамина.

Но такой же эффект дает употребление в пищу шпината, картофеля, молочных продуктов, яиц, мяса птицы.

Зависимость от сладкого означает нехватку хрома, который помогает контролировать инсулин и защищает организм от резких колебаний уровня сахара.

«Важно отметить, что, чем больше мы едим сладостей, тем более ярко выраженным становится дефицит хрома. Переизбыток сахаросодержащих продуктов ускоряет его вымывание из организма», — подчеркнула Яковлева.

Врач советует перейти на субпродукты, говядину, мясо курицы, картофель, брокколи, спаржу, зерновые и бобовые продукты.

Тяга к сладкому ещё означает и нехватку магния. По словам Яковлевой, этот элемент помогает в борьбе со стрессом и утомляемостью, поддерживает уровень энергии.

Поэтому нужно заменить сладости бананами, авокадо, сладким перцем, яблоками, морской рыбой и капустой или морепродуктами.