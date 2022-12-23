Врач сообщила, что мытьё головы над раковиной в парикмахерской может привести к инсульту

Такая услуга связана с негативным воздействием на сосуды, питающие головной мозг, пояснила невролог Анна Серга.

Зачастую мытье головы в парикмахерских осуществляется в специальной раковине, имеющей небольшое углубление для шеи.

Для проведения процедуры клиенту достаточно сесть в кресло и откинуть голову назад.

Между тем, такая поза является нефизиологичной для человека и может в некоторых случаях приводить к нарушению мозгового кровообращения.

Американские врачи обнаружили, что у нескольких женщин, которые сидели, вытянув шею прямо над раковиной в парикмахерской, были инсульты.

«Парикмахерский инсульт — это крайне редкое состояние, в медицинской литературе описано всего лишь пять случаев у женщин, которые после мытья головы в салоне красоты отметили клинику ишемического инсульта в бассейне позвоночных артерий (задняя черепная ямка)», — рассказала Серга в интервью радио Sputnik.

Если у человека склероз позвоночных артерий, то мытье головы в раковине служит фактором риска для нарушения кровообращения. В группе риска находятся и мужчины, и женщины.

Предрасположенности к «парикмахерскому инсульту» не существует. Следует просто не забывать о профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, заявила Серга.

«Если человек проходит скрининг, регулярно наблюдается у терапевта, кардиолога по поводу профилактики сосудистых заболеваний, и если по данным, например, УЗИ сосудов головного мозга у него выявлено серьёзное атеросклеротическое поражение, лучше избегать таких поз. Если с сосудами нет ничего страшного, риски минимальные», — считает Серга.

Но чтобы избежать возможных неприятностей, как вариант, за час или два до посещения парикмахерской можно помыть волосы дома и придти в салон уже с чистой головой.