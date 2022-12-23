Иосиф Пригожин поправился на двадцать килограммов и обвинил в этом добработницу

Она ежедневно готовила продюсеру разные вкусности, перед которыми было нельзя устоять.

Супруг Валерии в последнее время сильно располнел. Иосиф Пригожин рассказал PROZVEZD, что пока он не в состоянии остановить этот процесс.

"Я поправился на 20 килограммов, - посетовал Иосиф. – Думаю, что сыграли жестокую шутку лекарства (гормоны), которые принимал, когда болел коронавирусом. Я сотни раз сдавал анализы, выявляя продукты, которые нужно исключить из рациона. Мне не рекомендуется употреблять красное мясо, томаты, красное вино, но очень хочется".

По словам Пригожина, свою лепту в то, что он сильно поправился, сыграла также его домработница. Она ежедневно готовила продюсеру разные вкусности, перед которыми было нельзя устоять.

"Домработница сейчас уехала, потому теперь я есть не буду, - отметил продюсер. – А раньше баловала так, что невозможно просто".

Продюсер решил, что ему нужно срочно худеть. Но жестких диет придерживаться не собирается.

"Надо просто вечером не есть, - считает Иосиф. - Самое главное - это обжорство. Можешь есть хоть 20 раз в день, но маленькими порциями. Тогда точно похудеешь", - раскрыл свои планы Пригожин.