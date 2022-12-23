Ушел из жизни Том Белл, автор песен певца Элтона Джона
2022-12-23 15:30
Композитору было 79 лет, он сотрудничал также с такими именитыми артистами, как Тедди Пендерграсс, Джонни Мэтис и Денис Уильямс.
Уход из жизни композитора подтвердил адвокат звезды Майкл Сильвер.
"Том Белл один из величайших сценаристов, продюсеров всех времен. Приношу соболезнования его родным и друзьям", – такую запись в Twitter оставил коллега Белла, американский продюсер Найл Роджерс.
Том Белл сотрудничал со многими выдающимися артистами, в числе которых - Элтон Джон, Денис Уильямс, Тедди Пендерграсс и Джонни Мэтис.
В 1975-м году Белл удостоился премии "Грэмми" в категории "Лучший продюсер года".
Он также имеет свою звезду на голливудской Аллее славы, и был включен в Зал славы авторов песен.
Опубликовано: Светлана Гаврусева