Ушел из жизни Том Белл, автор песен певца Элтона Джона

Композитору было 79 лет, он сотрудничал также с такими именитыми артистами, как Тедди Пендерграсс, Джонни Мэтис и Денис Уильямс.

Уход из жизни композитора подтвердил адвокат звезды Майкл Сильвер.

"Том Белл один из величайших сценаристов, продюсеров всех времен. Приношу соболезнования его родным и друзьям", – такую запись в Twitter оставил коллега Белла, американский продюсер Найл Роджерс.

Том Белл сотрудничал со многими выдающимися артистами, в числе которых - Элтон Джон, Денис Уильямс, Тедди Пендерграсс и Джонни Мэтис.

В 1975-м году Белл удостоился премии "Грэмми" в категории "Лучший продюсер года".

Он также имеет свою звезду на голливудской Аллее славы, и был включен в Зал славы авторов песен.