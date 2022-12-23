Песков заявил о продвижении России по пути демилитаризации Украины

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент наблюдается существенное продвижении России по пути демилитаризации Украины.

23 декабря глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам, что служащие ВС РФ в ходе спецоперации достигли существенного прогресса в вопросе демилитаризации Украины.

Песков также сообщил о том, что специальная военная операция России на Украине может быть завершена лишь путём достижения тех целей, которые перед собой Москва, одной из которых является вышеупомянутая демилитаризация.