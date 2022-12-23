Алаудинов: Киев понимает, что город Артёмовск придётся сдать российским войскам

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что власти Украины понимают, что им придётся сдать город Артёмовск российским войскам.

23 декабря командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что политическое руководство киевского режима пришло к осознанию того, что украинской армии придётся сдать город Артёмовск российским войскам.

Алаудинов пояснил, что в настоящее время в зоне Артёмовска идут самые напряжённые сражения, где подразделения Вооружённых сил Российской Федерации «очень хорошую работу там проделывают», в то время как ВСУ, «наверное, стоят на грани полного краха».