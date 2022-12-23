Почему кот реагирует на «кис-кис», и как животное подзывают в других странах мира

Опытные хозяева котов, которые боятся, что их питомца похитят, нередко приучают котов к нетипичным обращениям.

Реакция домашнего кота на «кис-кис» — это свойство его биологии или случайность? Оказывается, и то, и другое сразу. Подозвать домашнего питомца можно любыми другими звуками.

Есть одно маленькое «но», о котором речь пойдет позже. «Кис-кис», «кс-кс» или «кт-кт» кошек подзывают только в русскоязычных странах.

В других странах используют иные звуки. В Польше и Чехии чаще всего зовут при помощи «чи-чи», в Израиле – «пс-пс», в англоязычных странах – «кити-кити», в Румынии – «пис-пис», в Сербии – «мяц-мяц», во Франции «мину-мину», в Индии – «мяу-мяу», в Китае – «ми-ми» или «ц-ц».

Реакция кота на «кис-кис» — это навык, который он приобретает благодаря классической дрессировке: команда – поощрение. Проще всего к голосовой команде приучить котенка.

Он быстро привыкает, так как после заветных звуков в большинстве случае следует награда в виде еды или ласки.

При желании животное можно приучить почти к любой команде. Однако едва ли будет удобно звать любимого питомца обращением: «Семен Семеныч, жрать идти пожалуйста!»

Продолжительность обучения зависит от длины звука, его сложности и «шипучести». Главное, чтобы обращение было коротким, а еще лучше если оно будет «шипучим»: «ц», «с», «ш» и т.д.

Ухо кота намного совершеннее человеческого и качественно отличается тем, что намного лучше разделяет шум на отдельные звуки.

Мохнатые питомцы распознают ультразвук. А в нем очень много тех самых коротких «шипящих-свистящих» звуков.

Человек распознает звуки в диапазоне 0-20 кГц, в то время как кот в диапазоне 0-60 кГц.

Возможным это становится в том числе благодаря тому, что в ухе у кота почти в 3 раза больше нервных окончаний – более 52 тысяч.