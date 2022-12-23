Лидер группы Земляне Киселев назвал SHAMAN паразитом

Лидер музыкального коллектива "Земляне" Владимир Киселев обвинил певца SHAMAN в том, что тот паразитирует на теме патриотизма.

Создатель группы "Земляне" Владимир Киселев разместил на личном сайте письмо, в котором раскритиковал знаменитостей, паразитирующих на теме спецоперации, патриотизма.

Музыкант назвал среди своих коллег "патриотов", которые отлично зарабатывают на данной теме, но в Донбассе ни разу не были.

Выступление SHAMAN на Поклонной горе Киселев считает дикостью. Также в паразитизме на теме патриотизма певец обвиняет и Филиппа Киркорова.