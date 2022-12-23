Эксперт предупредил, что чай с любыми добавками можно пить только свежезаваренным

Заварка может оказаться настоящим раем для размножения микроорганизмов, и употреблять такой напиток крайне не рекомендуется, рассказал автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малозёмов.

По его словам, всё дело в составе: если брать обычный чёрный или зелёный чай без каких-либо добавок, то ничего ужасного за сутки с ним не случится.

Рост патогенной флоры, способной привести к отравлению, начинается позднее. Но не стоит забывать, что запас свежести даже у простой чайной заварки не бесконечен.

Риски увеличиваются, когда речь заходит о чае с цветочными, ягодными и прочими добавками, каждая из которых привносит в чай свои дополнительные микроорганизмы.

«Не может быть стерильно чистых листочков мяты, цветочков липы и тем более ягод или цукатов. Это дополнительная микрофлора, и, естественно, такой продукт ускоренно портится, там начинается буйство микроорганизмов. Поэтому чай с добавками желательно выпивать свежезаваренным», — предупреждает Малозёмов.

Старая заварка может быть попросту опасна. Например, из истории известно, что в Японии вчерашний чай приравнивали к отравляющему веществу, считая его «хуже укуса змеи».

Ведь кроме полезных веществ, чай содержит вредный алкалоид гуанин, который со временем накапливается в заварке.