Лолита рассказала, как избавиться от депрессии после расставания

Звезда считает, что лучше всего обратиться к психотерапевту, чтобы получить профессиональную помощь.

Лолита Милявская подчеркнула: при подавленном состоянии нельзя и даже опасно прислушиваться к сомнительным советам из интернета.

По словам звезды, лучше обратиться к психотерапевту и получить профессиональную помощь, сообщает Супер.ру.

«Хороший психоаналитик отправит вас к неврологу либо невропатологу. С тех пор, как мой психиатр меня поставила на рельсы и сказала, что нормальные люди дважды в год ставят капельницы, и я этого придерживаюсь», — объяснила звезда.

Артистка подчеркнула, что у нее после посещения специалиста появились «здоровые реакции» на невзгоды.

Ранее Лолита заявляла, что женщины после расставания впадают в депрессию из-за «из-за завышенных ожиданий».