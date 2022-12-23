Лолита рассказала, как избавиться от депрессии после расставания
Звезда считает, что лучше всего обратиться к психотерапевту, чтобы получить профессиональную помощь.
Лолита Милявская подчеркнула: при подавленном состоянии нельзя и даже опасно прислушиваться к сомнительным советам из интернета.
По словам звезды, лучше обратиться к психотерапевту и получить профессиональную помощь, сообщает Супер.ру.
«Хороший психоаналитик отправит вас к неврологу либо невропатологу. С тех пор, как мой психиатр меня поставила на рельсы и сказала, что нормальные люди дважды в год ставят капельницы, и я этого придерживаюсь», — объяснила звезда.
Артистка подчеркнула, что у нее после посещения специалиста появились «здоровые реакции» на невзгоды.
Ранее Лолита заявляла, что женщины после расставания впадают в депрессию из-за «из-за завышенных ожиданий».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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