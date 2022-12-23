Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что служащие ВКС России сбили украинский вертолёт Ми-8 в районе города Краматорск ДНР.

В пятницу, 23 декабря 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе рассказал о том, что служащие российских воздушно-космических сил сбили многоцелевой вертолёт воздушных сил Украины в окрестностях города Краматорск Донецкой Народной Республики.

Конашенков также добавил, что с начала специальной военной операции России на Украине служащими Вооружённых сил Российской Федерации было уничтожено 189 украинских вертолётов.