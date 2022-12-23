Глава Евросовета призвал проработать механизм вывода России из Совбеза ООН

Глава Европейского совета призвал разработать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН.

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций нуждается в реформировании в части разработки механизмов приостановки членства в нем, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью Михаилу Венедиктову.

"С моей точки зрения следует разработать механизм приостановки членства в Совете безопасности ООН. Я не говорю о полном исключении России, а только о приостановке членства", - сказал еврочиновник.

При этом Шарль Мишель признал, что в настоящий момент это невозможно, поскольку заведет в тупик саму концепцию Совета Безопасности ООН.