Глава Евросовета призвал проработать механизм вывода России из Совбеза ООН
Глава Европейского совета призвал разработать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН.
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций нуждается в реформировании в части разработки механизмов приостановки членства в нем, заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью Михаилу Венедиктову.
"С моей точки зрения следует разработать механизм приостановки членства в Совете безопасности ООН. Я не говорю о полном исключении России, а только о приостановке членства", - сказал еврочиновник.
При этом Шарль Мишель признал, что в настоящий момент это невозможно, поскольку заведет в тупик саму концепцию Совета Безопасности ООН.
Опубликовано: Максим Алексеев
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