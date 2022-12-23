Резник представил на творческом вечере стихотворение о покинувших РФ олигархах
Поэт Илья Резник выступил на творческом вечере с стихотворением об олигархах, уехавших из России.
Накануне в Москве состоялся концерт поэта Ильи Резника, который до этого 8 месяцев подряд жил со своей женой в Крыму.
Звезда сцены представил зрителям свое новое творение, посвященное теме отъезда из России.
В стихотворении поэт рассказывает о российских олигархах, покинувших страну.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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