Российская авиация уничтожила штурмовик Су-25 ВВС Украины в районе Орехово-Василевка
В МО РФ сообщили, что российская авиация уничтожила штурмовик Су-25 ВВС Украины в районе села Орехово-Василевка ДНР.
23 декабря российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России заявил о том, что истребительной авиацией воздушно-космических сил уничтожен украинский штурмовик Су-25 в районе села Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики.
Конашенков также сообщил, что сбитый российской авиаций Су-25 воздушных сил Украины стал 351 украинским самолётом, уничтоженным с начала проведения спецоперации по защите Донбасса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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