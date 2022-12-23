Ксения Бородина подарила своей семилетней дочери серьги стоимостью в 700 тысяч рублей

Теона также получила на свой день рождения деньги, игрушки и брендовую одежду.

Ведущая «Дома-2» не жалеет средств на своих детей. Она вместе с ними несколько раз в году ездит на отдых за границу, девочки также получают дорогие подарки на праздники.

22-го декабря младшая дочь Бородиной Теона отметила свой день рождения, ей исполнилось семь лет.

Ксения в личном блоге трогательно поздравила ребенка и показывала, какие подарки та получила.

Как оказалось, кроме денег, игрушек и брендовой одежды, мама подарила Теоне бриллиантовые серьги, цена которых начинается от 700 тысяч рублей.

Девочка, судя по реакции, подарку не очень рада. Несколько последних месяцев она слезно просит Ксению купить ей мини-пига.