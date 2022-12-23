Стоимость боеприпасов в наши дни доказывает: война — дорогое «удовольствие»

Достаточно посмотреть на то, сколько стоят различные виды вооружения, чтобы понять: войны не кончатся никогда.

В наши дни произвести оружие недостаточно. Для него необходимо наладить выпуск боеприпасов. Самое дешевое, что есть на рынке оружия – это патроны.

Впрочем, их дешевизна компенсируется тем, что производить их нужно десятками миллионов. Один патрон 9 мм для пистолета ПМ стоит 15 рублей. Один патрон 5.56 мм для автомата

Калашникова стоит уже 24 рубля. Один патрон калибра 12.7 мм, используемый пулеметом КОРД, обойдется в 120 рублей.

Один патрон того же калибра, но уже для снайперской винтовки, например, для американской Barrett M95 стоит от 240 рублей.

Таким образом зарядить одну обойму ПМ – 120 рублей, один магазин АК – 720 рублей, один короб крупнокалиберного пулемета – около 12 тысяч рублей, одну крупнокалиберную снайперскую винтовку – от 480 рублей.

Дороже обойдутся гранаты, мины и снаряды. Одна ручная осколочная граната типа Ф1 стоит около 1 700 рублей. Противотанковая мина советского производства - 2 340 рублей.

Одна кумулятивная граната для РПГ-7В обойдется в 12 тысяч рублей. Фугасная мина для миномета малого калибра – от 24 тысяч рублей.

Танковые снаряды стоят по-разному, однако цена за штуку стартует от 32 тысяч рублей. Один выстрел из дивизионной гаубицы «Мста-С» обходится в 42 тысяч рублей.

На вершине списка находятся ракеты. Одна ракета для РСЗО «Град» - около 8.5 тысяч рублей. Таким образом залп 1 града с 40 направляющих – это как минимум 340 тысяч рублей.

Дороже всего обходятся наиболее высокотехнологические средства поражения – баллистические ракеты.

Один выстрел из «Искандера» - 40 млн рублей. Один выстрел из «Калибра» - 45 млн рублей. Один выстрел гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по некоторым данным обходится в 900 млн рублей.