Нейробиолог Татьяна Черниговская: особый взгляд на родительскую любовь

Профессор Татьяна Черниговская поделилась интересным мнением о том, что значит любить ребенка. Как считает специалист, маленький человечек - это "инопланетный житель", которого надо "узнать" и "понять, кто он такой".

Родители - непростая профессия, особенно не легко быть родителем в первый раз.

Всему надо учиться, учиться понимать и слышать своего ребенка и видеть в нем отдельную свободную личность.

Да и опытным папам мамам с каждым новым ребенком нужно начинать все практически с нуля, как в первый раз, потому что каждый человек уникалени и неповторим и к каждому нужен особый подход и особая чуткость.

Татьяна Черниговская, нейробиолог, профессор о приходе нового маленького человечка в мир и о том, что такое родительская любовь:

"Любить - это узнать его, это понять, кто он такой. Из того, что мы родили ребёнка не следует, что он "наш". Он - инопланетный житель, который к нам попал, и нам бы надо знать кто он, какой он: он слабый или сильный, быстрый или медленный? Что для него хорошо? Это не значит, что вы не попробуете подправить, но знать-то вы должны! Если он ненавидит рыбу, почему он должен её есть?! Ответ "потому что в ней много фосфора" меня не устроит. Надо понять, какой он. Возможно, он мыслитель и не любит широкую социальную среду, он хочет сидеть в уголочке, чтобы его не трогали. Тогда оставьте вы его в покое"

Вот такая вот простая и понятная концепция, а в ней отражено главное - право ребенка быть самим собой.