Врач напомнил, что смешение разных видов алкоголя может обернуться тяжелым похмельем

Алкогольный микс может привести к сильному похмельному синдрому, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Тяжесть будущего похмелья зависит в первую очередь от градуса напитка и скорости, с которой вы его пьете. Кроме этого, разные алкогольные напитки между собой лучше не смешивать.

Если все же смешивать, то нужно хотя бы не употреблять вместе виноградный и зерновой алкоголь.

«Категорически нельзя смешивать алкоголь разных видов, потому что опьянение наступает намного быстрее, а похмельный синдром наутро чувствуется ещё сильнее. Также не рекомендую пить шампанское и вино за одним застольем: оба напитка содержат большое количество сахара, в итоге состояние опьянения усиливается», — отметил он.

Лучше всего употреблять только вид алкоголя и закусывать рыбой, морепродуктами, икрой, сыром и овощными салатами. Кроме того, Кутушов предостерег от смешивания белого и красного вина.

Организму придется переработать ферменты разного типа, что является лишней нагрузкой на здоровье.

Эксперты в один голос предупреждают: ни в коем случае не смешивайте водку! Спирт в очищенном виде не «дружит» ни с вином, ни с другими дистиллятами.