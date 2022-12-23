TechCrunch: ФБР рекомендует пользователям срочно установить блокировщики рекламы

TechCrunch сообщает, что ФБР настоятельно рекомендует пользователям интернета установить блокировщики рекламы.

В Федеральном бюро расследований США отмечают, что это обеспечит защиту от проникновения вирусов в компьютеры и предотвратить переходы на сайты хакеров.

Эксперты отмечают, что сайты киберпреступников зачастую маскируются под интернет-ресурсы известных брендов, а их реклама показывается на основании поисковых запросов.

Такую рекламу легко перепутать с реальными сайтами компаний. Блокировщики рекламы не только удаляют лишние элементы с сайтов, но и снижают нагрузку на систему.