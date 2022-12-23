TechCrunch: ФБР рекомендует пользователям срочно установить блокировщики рекламы
TechCrunch сообщает, что ФБР настоятельно рекомендует пользователям интернета установить блокировщики рекламы.
В Федеральном бюро расследований США отмечают, что это обеспечит защиту от проникновения вирусов в компьютеры и предотвратить переходы на сайты хакеров.
Эксперты отмечают, что сайты киберпреступников зачастую маскируются под интернет-ресурсы известных брендов, а их реклама показывается на основании поисковых запросов.
Такую рекламу легко перепутать с реальными сайтами компаний. Блокировщики рекламы не только удаляют лишние элементы с сайтов, но и снижают нагрузку на систему.
Опубликовано: Светлана Репина
-
Ангелина Крент
Советы от опытных хозяек, которые помогут как быстро высушить мокрую одежду
Подумайте, возможно, где-то поблизости живет знакомый, у которого есть сушильная машина с программой быстрой сушки. Современные сушилки могут высушить вещи всего за полчаса или можно вытащить смартфон и поискать в интернете адреса ближайших прачечных.Подробнее...
-
Ангелина Крент
Опытные хозяйки рассказали, какое популярное в народе средство нельзя использовать в домашнем хозяйстве
Дезинфицирующее средство предназначено для тщательной очистки и удаления возбудителей болезней и микробов. Тем не менее, оно также может иметь значительные побочные эффекты для здоровья и кожи.Подробнее...
-