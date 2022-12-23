Украина в одностороннем порядке разорвала военные соглашения с Беларусью

Представитель правительства Украины Тарас Мельничук сообщил, что страна в одностороннем порядке разорвала соглашения с Беларусью в военной сфере.

Он отметил, что это касается соглашения, предусматривающего взаимные поставки вооружения, военной техники, технических средств, заключенного в 1994 году.

Отменены также соглашения о мерах доверия и безопасности 2001 года и о проведении совместных научных и исследовательских изысканий 2005 года.

Ранее сообщалось, что Украина разрывает действие соглашения с Россией и Беларусью по трудовой миграции.