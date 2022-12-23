Мишель выступил за создание механизма по исключению России из Совбеза ООН
Глава Евросовета Шарль Мишель предлагает приостановить членство РФ в Совете безопасности при ООН на временной основе.
Лидер Евросовета Шарль Мишель дал интервью информационному изданию RTVi, где выступил с инициативой о временном исключении России из Совета безопасности Организации объединённых наций. Мишель уверен, что в настоящий момент исключить Россию из Совбеза ООН не представляется возможным, однако для этого следует создать специальный механизм.
Также Шарль Мишель заявил, что считает несовершенным международное право, которое позволяет России блокировать резолюции ООН в одностороннем порядке.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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