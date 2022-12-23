Рогозин пообещал отомстить украинским военным за своих товарищей

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что украинским силам придется ответить за обстрел гостиницы в Донецке, во время которого он был ранен.

Рогозин написал в соцсети «ВКонтакте», что не останется в долгу и отомстить за товарищей.

Он также отметил, что ответственность за случившееся взяла на себя Служба безопасности Украины.

По словам Рогозина, подготовка терактов к значимым датам лишний раз подтверждает цинизм этих людей.