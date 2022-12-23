Sky News: электроснабжение в Украине сильно ухудшилось в декабре

Телеканал Sky News сообщил об ухудшении энергетической безопасности Украины в текущем месяце.

В пятницу британское издание Sky News опубликовало новые спутниковые снимки территории Украины, на которых видно, что в декабре освещение в этой стране существенно ухудшилось, о чём свидетельствует практически полное отсутствие светлых пятен на опубликованном изображении украинского государства с видом из космоса.

Также в Sky News обнародовали фотографии Украины со спутника за январь 2022 года, когда российская спецоперация ещё не была начата. Показанные фото свидетельствуют, что ситуация с энергобезопасностью всех областей Украины существенно усугубилась.