Sky News: электроснабжение в Украине сильно ухудшилось в декабре
Телеканал Sky News сообщил об ухудшении энергетической безопасности Украины в текущем месяце.
В пятницу британское издание Sky News опубликовало новые спутниковые снимки территории Украины, на которых видно, что в декабре освещение в этой стране существенно ухудшилось, о чём свидетельствует практически полное отсутствие светлых пятен на опубликованном изображении украинского государства с видом из космоса.
Также в Sky News обнародовали фотографии Украины со спутника за январь 2022 года, когда российская спецоперация ещё не была начата. Показанные фото свидетельствуют, что ситуация с энергобезопасностью всех областей Украины существенно усугубилась.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Ангелина Крент
Советы от опытных хозяек, которые помогут как быстро высушить мокрую одежду
Подумайте, возможно, где-то поблизости живет знакомый, у которого есть сушильная машина с программой быстрой сушки. Современные сушилки могут высушить вещи всего за полчаса или можно вытащить смартфон и поискать в интернете адреса ближайших прачечных.Подробнее...
-
Ангелина Крент
Опытные хозяйки рассказали, какое популярное в народе средство нельзя использовать в домашнем хозяйстве
Дезинфицирующее средство предназначено для тщательной очистки и удаления возбудителей болезней и микробов. Тем не менее, оно также может иметь значительные побочные эффекты для здоровья и кожи.Подробнее...
-