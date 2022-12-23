Риттер: тактика Путина по СВО в Украине оказалась надёжней западной
Отставной американский офицер Скотт Риттер утверждает, что Владимир Путин не позволит истощиться российскому военно-промышленному комплексу.
Новостное агентство Judging Freedom опубликовало интервью с экс-офицером морской пехоты Соединённых Штатов Скоттом Риттером, который утверждает, что Владимир Путин готов усиленно финансировать военно-промышленный комплекс России, не позволяя российским оружейным запасам иссякнуть, в то время как страны НАТО поставляют оружие Украине из собственных резервов, которые не восполняются.
По мнению Риттера, тактика Путина оказалась надёжнее политики западных стран в отношении оказания поддержки Киеву, поскольку уже в ближайшее время украинские войска могут остаться без оружия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Ангелина Крент
Советы от опытных хозяек, которые помогут как быстро высушить мокрую одежду
Подумайте, возможно, где-то поблизости живет знакомый, у которого есть сушильная машина с программой быстрой сушки. Современные сушилки могут высушить вещи всего за полчаса или можно вытащить смартфон и поискать в интернете адреса ближайших прачечных.Подробнее...
-
Ангелина Крент
Опытные хозяйки рассказали, какое популярное в народе средство нельзя использовать в домашнем хозяйстве
Дезинфицирующее средство предназначено для тщательной очистки и удаления возбудителей болезней и микробов. Тем не менее, оно также может иметь значительные побочные эффекты для здоровья и кожи.Подробнее...
-