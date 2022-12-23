Отставной американский офицер Скотт Риттер утверждает, что Владимир Путин не позволит истощиться российскому военно-промышленному комплексу.

Новостное агентство Judging Freedom опубликовало интервью с экс-офицером морской пехоты Соединённых Штатов Скоттом Риттером, который утверждает, что Владимир Путин готов усиленно финансировать военно-промышленный комплекс России, не позволяя российским оружейным запасам иссякнуть, в то время как страны НАТО поставляют оружие Украине из собственных резервов, которые не восполняются.

По мнению Риттера, тактика Путина оказалась надёжнее политики западных стран в отношении оказания поддержки Киеву, поскольку уже в ближайшее время украинские войска могут остаться без оружия.